Бальбек назвал постановление суда Амстердама по скифскому золоту политизированным

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.
Бальбек назвал постановление суда Амстердама по скифскому золоту политизированным
  • Reuters

«Считаю это решение абсолютно политизированным и в какой-то мере коррумпированным. В этой ситуации сиюминутные политические интересы победили европейскую независимую юриспруденцию», — заявил политолог.

Он считает, что объективных предпосылок для такого решения не было. 

«Без сомнения, это сделано, чтобы побольнее уколоть Россию, ведь найденные артефакты принадлежат крымским музеям, а не руководству «постмайданной» Украины. Думаю, что сегодня просто рухнула система, которую называли европейской судебной справедливостью», — подчеркнул Бальбек.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России свои права на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

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