Председатель Гильдии актёров кино рассказала о ситуации с исчезновением Светличной

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Заслуженная артистка РСФСР актриса Светлана Светличная перед исчезновением была в Гильдии актёров кино, после чего уехала домой на такси. Об этом RT рассказала председатель объединения Валерия Гущина.
Председатель Гильдии актёров кино рассказала о ситуации с исчезновением Светличной
  • © Сергей Пятаков, STF
  • РИА Новости

«Водителя мы попросили проводить до дверей, что подтверждают камеры наблюдения. Уезжала в хорошем состоянии», — заявила она. 

Как рассказала Гущина, Светличная жаловалась, что родные «насильно переселили её».

«Они правильно сделали: поселили её около себя, чтобы оказывать своевременную помощь», — подчеркнула она.

Также Гущина считает, что после возвращения домой Светличная не могла куда-либо пойти, потому что она уезжала уставшей.

Ранее сообщалось, что в поисках Светличной в Москве задействованы более 40 волонтёров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Друг артистки Иван Николаев ранее сообщил, что Светличная переехала ближе к родственникам и информация о её пропаже не соответствует действительности.

При этом артистка не выходит на связь с 22 октября. 

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