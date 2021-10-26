Более 40 волонтёров участвуют в поисках актрисы Светланы Светличной

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В поисках пропавшей актрисы Светланы Светличной в Москве задействованы более 40 волонтёров поисково-спасательного отряда «Лиза Алёрт».
Более 40 волонтёров участвуют в поисках актрисы Светланы Светличной
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трёх административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика «Лиза Алёрт», — сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

В течение суток волонтёры прозвонили региональные медучреждения и отделы полиции и расклеили 2150 листовок. Пешие группы прошли свыше 30 км в поисках артистки.

«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — добавили в отряде.

Друг артистки Иван Николаев ранее сообщил, что Светличная переехала ближе к родственникам и информация о её пропаже не соответствует действительности.

При этом артистка не выходит на связь с 22 октября. 

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