Более 40 волонтёров участвуют в поисках актрисы Светланы Светличной
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- РИА Новости
«К 7:00 утра в поисковых мероприятиях, которые происходят в трёх административных округах Москвы, приняли участие 42 поисковика «Лиза Алёрт», — сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.
В течение суток волонтёры прозвонили региональные медучреждения и отделы полиции и расклеили 2150 листовок. Пешие группы прошли свыше 30 км в поисках артистки.
«Светлана Афанасьевна не найдена, поиск продолжается», — добавили в отряде.
Друг артистки Иван Николаев ранее сообщил, что Светличная переехала ближе к родственникам и информация о её пропаже не соответствует действительности.
При этом артистка не выходит на связь с 22 октября.