Синоптик Тишковец спрогнозировал тёплую и солнечную погоду в конце октября в ЦФО

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце октября антициклон принесёт жителям центральных российских регионов солнце и тепло.

«Финал недели и месяца ожидаются по-осеннему комфортными», — написал в своём Instagram-аккаунте Тишковец.

Он добавил, что последняя неделя октября в центральной России ожидается «пёстрой на погоду».

В ночь на понедельник, 25 октября, температура составит 0...-5 °С, ожидается появление «первого ледяного панциря». Днём потеплеет до +5 °С, будет довольно солнечно и сухо.

Во вторник, 26 октября, температура возрастёт до +9 °С, ночью — 0°С.

В ночь на среду, 27 октября, температура составит от -1...+4 °С, днём от +3...+8 °С. После полудня прогнозируется дождь.

Дожди будут идти в четверг, 28 октября, к середине дня воздух прогреется до +11 °С.

В пятницу, 29 октября, и в выходные потеплеет до +12 °С.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца октября.

Ранее в URA.RU сообщалось, что резкое похолодание придёт в Курганскую область.