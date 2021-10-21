Метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца октября
- © Официальный сайт Мэра Москвы
По её словам, в начале следующей недели ночи будут умеренно тёплыми. Дневная же температура в городе составит около +5 °С.
«С 25 октября погоду будет целиком определять антициклон, существенных осадков у нас уже не ожидается. Может быть, только 28-го числа возможен какой-то дождичек. Снега мы пока не ждём», — сказала Позднякова в беседе с «Москвой 24».
При этом самым тёплым днём, по прогнозам специалиста, может стать 29 октября, а самым холодным — 25 октября.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Курганской области.