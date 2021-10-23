В Москве открылся съезд Союза театральных деятелей России

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В Москве открылся VIII съезд Союза театральных деятелей (СТД) России.
В Москве открылся съезд Союза театральных деятелей России
  • © СТД РФ / YouTube

«На съезд избраны 200 делегатов, из них присутствуют 162, 28 отсутствуют по уважительной причине. Необходимый для проведения съезда кворум есть», — цитирует РИА Новости председателя СТД России Александра Калягина.

Данное мероприятие проходит в сокращённом формате, без участия СМИ и в режиме «свободной от COVID-19 территории» из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.

Вместе с этим ТАСС сообщает, что в рамках съезда уже прошли выборы председателя союза. По результатам тайного голосования им вновь стал Калягин, за которого проголосовали все.

После объявления результатов Калягин заявил о намерении сделать всё, что в его силах, чтобы «союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой».

Ранее сообщалось, что в киноконцертном зале гостиницы «Президент-Отель» в Москве 24 октября пройдёт церемония вручения специальной премии «Золотая маска». Награду присуждают за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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