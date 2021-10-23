В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве

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Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 18 м/с, который будет наблюдаться в столице вечером 23 октября.
В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве
  • © Ю. Иванко \ Mos.ru

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13—18 м/с», — говорится в заявлении.

В связи с этим в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться под деревьями.

Также рекомендуется не оставлять под ними автомобили.

Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

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