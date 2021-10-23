В МЧС предупредили о сильном ветре в Москве
- © Ю. Иванко \ Mos.ru
«По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13—18 м/с», — говорится в заявлении.
В связи с этим в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не находиться под деревьями.
Также рекомендуется не оставлять под ними автомобили.
Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинской области объявили штормовое предупреждение.