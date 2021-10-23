В NASA заявили о намерении запустить миссию «Артемида» к Луне в феврале 2022 года

Короткая ссылка
В NASA заявили, что предварительная дата запуска тестовой миссии «Артемида» к Луне намечена на февраль 2022 года.
В NASA заявили о намерении запустить миссию «Артемида» к Луне в феврале 2022 года
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя программы, представителя NASA Майка Сарафина.

Отмечается, что в рамках миссии запуск ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion в непилотируемом режиме предполагается осуществить с 12 по 27 февраля.

По его словам, полёт корабля Orion продлится от четырёх до шести недель в зависимости от изменения даты запуска.

Тестовый полёт должен продемонстрировать готовность ракеты и корабля к выполнению пилотируемой миссии к Луне.

Ранее сообщалось, что NASA занимается оценкой бюджета и графика лунной программы «Артемида».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить