В NASA заявили о намерении запустить миссию «Артемида» к Луне в феврале 2022 года
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя программы, представителя NASA Майка Сарафина.
Отмечается, что в рамках миссии запуск ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion в непилотируемом режиме предполагается осуществить с 12 по 27 февраля.
По его словам, полёт корабля Orion продлится от четырёх до шести недель в зависимости от изменения даты запуска.
Тестовый полёт должен продемонстрировать готовность ракеты и корабля к выполнению пилотируемой миссии к Луне.
Ранее сообщалось, что NASA занимается оценкой бюджета и графика лунной программы «Артемида».