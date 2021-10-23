В NASA заявили о намерении запустить миссию «Артемида» к Луне в феврале 2022 года

В NASA заявили, что предварительная дата запуска тестовой миссии «Артемида» к Луне намечена на февраль 2022 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление руководителя программы, представителя NASA Майка Сарафина.

Отмечается, что в рамках миссии запуск ракеты-носителя Space Launch System и космического корабля Orion в непилотируемом режиме предполагается осуществить с 12 по 27 февраля.

По его словам, полёт корабля Orion продлится от четырёх до шести недель в зависимости от изменения даты запуска.

Тестовый полёт должен продемонстрировать готовность ракеты и корабля к выполнению пилотируемой миссии к Луне.

Ранее сообщалось, что NASA занимается оценкой бюджета и графика лунной программы «Артемида».