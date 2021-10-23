В России за сутки потушили девять лесных пожаров
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«За прошедшие сутки, 22 октября, в России лесопожарными силами ликвидировано девять лесных пожаров на площади 765 га», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что к полуночи субботы, 23 октября, в России действовало 12 лесных пожара на площади 761 га.
Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области, где действуют два пожара на площади 85 га.
Ранее в России разработали способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий, запатентовав «пушку» для тушения.