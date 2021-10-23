В России за сутки потушили девять лесных пожаров

Короткая ссылка
В России лесопожарные службы за прошедшие сутки ликвидировали девять природных пожаров на площади 765 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
В России за сутки потушили девять лесных пожаров
  • © facebook.com/avialesoohrana

«За прошедшие сутки, 22 октября, в России лесопожарными силами ликвидировано девять лесных пожаров на площади 765 га», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что к полуночи субботы, 23 октября, в России действовало 12 лесных пожара на площади 761 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области, где действуют два пожара на площади 85 га.

Ранее в России разработали способ тушения лесных пожаров с помощью ракетных технологий, запатентовав «пушку» для тушения.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить