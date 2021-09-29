В России запатентовали новый способ борьбы с лесными пожарами
Об этом следует из документов, опубликованных в базе данных Роспатента.
«Изобретение относится к области пенного пожаротушения и предназначено для предотвращения и тушения крупногабаритных пожаров в труднодоступных местностях», — говорится в пояснении к патенту.
Как уточняется, «пушку» будут использовать для создания заградительных полос в процессе ликвидации лесных верховых и низовых пожаров.
Ранее в МЧС России заявили, что ситуация с природными пожарами и паводками стабилизируется.