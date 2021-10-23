Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Туве
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Республике Тыва. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
- Reuters
Эпицентр землетрясения находился в 17 км к северо-востоку от города Ак-Довурак.
Очаг был расположен на глубине 49 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Королевства Тонга.
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