Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Туве

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 в Республике Тыва. Об этом информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Reuters

Эпицентр землетрясения находился в 17 км к северо-востоку от города Ак-Довурак. Очаг был расположен на глубине 49 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Королевства Тонга.