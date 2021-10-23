Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Королевства Тонга
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у побережья Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 126,8 км к северу от деревни Хихифо, входящей в архипелаг Тонга.
Очаг залегал на глубине 71,8 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Китая.
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