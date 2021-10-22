Стас Пьеха рассказал о перенесённом COVID-19
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- РИА Новости
«У меня жизнь разделилась на до и после пандемии. Реально изменилось многое — и выносливость, и мотивация, и мышление. Как я понимаю, нужно поработать с этим вирусом внутри своего организма: надо принять его не как нечто чужеродное, чтобы все эти побочки ушли, но пока они слишком яркие», — заявил он в беседе с kp.ru.
По словам Пьехи, он переболел дважды.
Артист выразил надежду, что со временем станет легче.
Ранее композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о своём состоянии после госпитализации с COVID-19.