Певец Стас Пьеха рассказал о перенесённом COVID-19.

«У меня жизнь разделилась на до и после пандемии. Реально изменилось многое — и выносливость, и мотивация, и мышление. Как я понимаю, нужно поработать с этим вирусом внутри своего организма: надо принять его не как нечто чужеродное, чтобы все эти побочки ушли, но пока они слишком яркие», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Пьехи, он переболел дважды.

Артист выразил надежду, что со временем станет легче.

Ранее композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о своём состоянии после госпитализации с COVID-19.