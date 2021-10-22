В Челябинске кинофестиваль отменили из-за ситуации с пандемией

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Организаторы Международного кинофестиваля «Предчувствие», который должен был открыться в Челябинске 28 октября, отказались от проведения мероприятия.
В Челябинске кинофестиваль отменили из-за ситуации с пандемией
  • AP

Причиной отмены стала неблагополучная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщает URA.RU со ссылкой на управление культуры мэрии.

«Сегодня самое главное — остановить рост заболеваемости в регионе, сохранить здоровье своих близких. Поэтому мы приняли непростое решение перенести проведение IV Международного кинофестиваля «Предчувствие» на неопределённый срок», — говорится в сообщении управления культуры.

По сообщениям Newinform, фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии.

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