В Челябинске кинофестиваль отменили из-за ситуации с пандемией
- AP
Причиной отмены стала неблагополучная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, сообщает URA.RU со ссылкой на управление культуры мэрии.
«Сегодня самое главное — остановить рост заболеваемости в регионе, сохранить здоровье своих близких. Поэтому мы приняли непростое решение перенести проведение IV Международного кинофестиваля «Предчувствие» на неопределённый срок», — говорится в сообщении управления культуры.
По сообщениям Newinform, фестиваль комиксов и поп-культуры Comic Con Russia перенесли на 2022 год из-за пандемии.