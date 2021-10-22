Актёр Сергей Жигунов рассказал об опасных ситуациях во время съёмок

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Актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов рассказал, что съёмки фильмов часто бывают травмоопасными.
Актёр Сергей Жигунов рассказал об опасных ситуациях во время съёмок
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Съёмки фильмов травмоопасны. Причём довольно сильно. Взрывы, выстрелы, фехтование приводят к тому, что возникают какие-то непросчитываемые ситуации. Понесла лошадь, кого-то ударили, что-то отлетело и так далее», — рассказал Жигунов в беседе с «Москвой 24».

Актёр признался, что у него на съёмочной площадке тоже были опасные случаи. Один из таких произошёл во время съёмок фильма «Гардемарины, вперёд!».

Ранее каскадёр и актёр Александр Иншаков в беседе с ФАН прокомментировал инцидент на съёмочной площадке фильма «Ржавчина» с участием голливудского актёра Алека Болдуина, который, стреляя из реквизитного оружия, смертельно ранил оператора и травмировал режиссёра.

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