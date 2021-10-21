Жителей Урала предупредили о сильном снегопаде в конце недели
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- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«Вечером 21 октября и в течение суток 22 октября в отдельных районах Свердловской области ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег», — говорится в сообщении Уралгидромета.
Есть вероятность образования наледи на проводах.
Сильный снегопад с гололедицей ожидается также и в Пермском крае. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, а также на прогноз ЦГМС.
Местами по западу Прикамья вечером 21 октября пройдёт сильный снегопад, может образоваться гололёд, говорится в сообщении.
Такая же погода ожидается и 22 октября местами на севере и востоке края.
Ранее Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара объявило штормовое предупреждение в юго-западных районах Республики Коми из-за снега.