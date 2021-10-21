Жителей Урала предупредили о сильном снегопаде в конце недели

Короткая ссылка
Уральский Гидрометцентр сообщил, что в Свердловской области в конце текущей недели пройдёт сильный снегопад, а на дорогах региона появится гололедица.
Жителей Урала предупредили о сильном снегопаде в конце недели
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«Вечером 21 октября и в течение суток 22 октября в отдельных районах Свердловской области ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег», — говорится в сообщении Уралгидромета.

Есть вероятность образования наледи на проводах.

Сильный снегопад с гололедицей ожидается также и в Пермском крае. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, а также на прогноз ЦГМС.

Местами по западу Прикамья вечером 21 октября пройдёт сильный снегопад, может образоваться гололёд, говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается и 22 октября местами на севере и востоке края.

Ранее Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара объявило штормовое предупреждение в юго-западных районах Республики Коми из-за снега.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить