Жителей Урала предупредили о сильном снегопаде в конце недели

Уральский Гидрометцентр сообщил, что в Свердловской области в конце текущей недели пройдёт сильный снегопад, а на дорогах региона появится гололедица.

Об этом пишет URA.RU.

«Вечером 21 октября и в течение суток 22 октября в отдельных районах Свердловской области ожидается сильный и очень сильный снег, мокрый снег», — говорится в сообщении Уралгидромета.

Есть вероятность образования наледи на проводах.

Сильный снегопад с гололедицей ожидается также и в Пермском крае. Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону, а также на прогноз ЦГМС.

Местами по западу Прикамья вечером 21 октября пройдёт сильный снегопад, может образоваться гололёд, говорится в сообщении.

Такая же погода ожидается и 22 октября местами на севере и востоке края.

Ранее Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара объявило штормовое предупреждение в юго-западных районах Республики Коми из-за снега.