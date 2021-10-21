В девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега

Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара объявило штормовое предупреждение в юго-западных районах Республики Коми из-за снега.

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

Согласно прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, 21 октября до 18:00 в юго-западных районах ожидается сильный снег, ухудшение видимости из-за осадков, усиление южного, юго-восточного ветра с порывами до 15—18 м/с, налипание мокрого снега, гололёд, ухудшение состояния дорог.

Предупреждение объявили в девяти районах — Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском, Корткеросском — и в Сыктывкаре.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Курганской области.