Метеоролог Шувалов предупредил о резких перепадах температур на Урале в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов предупредил о резких перепадах температур на Урале в ближайшие дни.

«Вся эта история закрутилась на европейской территории России, 22 октября тёплый фронт со скоростью порядка 70 км/ч достигнет Урала. Ожидается падение давления, снег, переходящий в дождь, и повышение температуры в течение дня до +10...+11 ˚С», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, в воскресенье со второй половины дня всё попадает в холодный сектор циклона, и температура начнёт понижаться. Также ожидается рост давления, который усилится к середине недели.

Как отметил Шувалов, заморозки в регионах Урала прогнозируются к среде.

«В среду днём могут фиксироваться отрицательные температуры, до -1...-3 ˚С в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Перми, Челябинске. И, похоже, такая неустойчивая погода с колебаниями температур и давления сохранится до конца следующей недели, нужно ожидать ещё один цикл потепления и похолодания», — добавил он.

Со своей стороны, начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с Life.ru рассказал о погоде в Москве.

«Сегодня в столице будет мокрый снег с дождём, порывистый ветер, но температура высокая, несмотря на то что уже конец октября. Предстоящая ночь тоже будет тёплой +6 ˚С. Но это тепло кратковременное, на два дня. Дальше будут идти плавные похолодания, но 27 октября будет потепление», — заявил он.

По его словам, погода в настоящее время неравномерная.

В субботу ожидается +7...+9 ˚С, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и ветер, а к воскресенью температура опустится до 0...+5 ˚С с большой вероятностью осадков.

Ранее сообщалось, что в девяти районах Коми объявили штормовое предупреждение из-за снега.