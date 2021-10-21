За сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков

В Москве за прошедшие сутки в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По количеству осадков у нас за прошедшие сутки в Москве выпало 6 мм, это 10% месячной нормы, для осени это достаточно много. В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы», — сказал он РИА Новости.

Как уточняется, в среду вечером в Москве начался снег. Он прошёл в большинстве районов города и преобразовался в дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе 21 октября ожидается температура до +15 °С в связи с приходом циклона «средиземноморского происхождения».