За сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков

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В Москве за прошедшие сутки в виде снега и дождя выпало 10% месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
За сутки в Москве выпало 10% месячной нормы осадков
  • РИА Новости

«По количеству осадков у нас за прошедшие сутки в Москве выпало 6 мм, это 10% месячной нормы, для осени это достаточно много. В большей степени это дождь, но снег вчера был капитальный, вчера его уже видели почти все, так что это была такая репетиция зимы», — сказал он РИА Новости.

Как уточняется, в среду вечером в Москве начался снег. Он прошёл в большинстве районов города и преобразовался в дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе 21 октября ожидается температура до +15 °С в связи с приходом циклона «средиземноморского происхождения».

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