Вильфанд сообщил о потеплении до +15 °С в Московском регионе 21 октября
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«Днём +13...+14 °С. Кстати говоря, в пятницу даже до +15 °С в Московской области, в ночь в пятницу — +9...11 °С , это примерно на 8...9 °С выше многолетних значений», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд уточнил, что потепление обусловлено средиземноморским циклоном, который несёт тёплый воздух с юга и на периферии которого будет находится Москва.
Ранее синоптики сообщили, что к концу недели в Курганской области не исключены снег и усиление ветра.