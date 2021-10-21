Вильфанд сообщил о потеплении до +15 °С в Московском регионе 21 октября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Московском регионе в четверг, 21 октября, ожидается температура до +15 °С в связи с приходом циклона «средиземноморского происхождения».

«Днём +13...+14 °С. Кстати говоря, в пятницу даже до +15 °С в Московской области, в ночь в пятницу — +9...11 °С , это примерно на 8...9 °С выше многолетних значений», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что потепление обусловлено средиземноморским циклоном, который несёт тёплый воздух с юга и на периферии которого будет находится Москва.

Ранее синоптики сообщили, что к концу недели в Курганской области не исключены снег и усиление ветра.