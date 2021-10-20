Бузова рассказала подробности о своей роли на сцене МХАТа

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Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подробности о своей роли в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького.
Бузова рассказала подробности о своей роли на сцене МХАТа
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Роль очень серьёзная. Я спасаю Сталина в Батуми, в Грузии, в 1907 году», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Бузовой, вместе с режиссёром и актёрами она долго искала в спектакле грань между серьёзностью и юмором.

Певица выразила мнение, что в итоге им удалось найти золотую середину.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

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