Бузова рассказала подробности о своей роли на сцене МХАТа

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала подробности о своей роли в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа им. Горького.

«Роль очень серьёзная. Я спасаю Сталина в Батуми, в Грузии, в 1907 году», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Бузовой, вместе с режиссёром и актёрами она долго искала в спектакле грань между серьёзностью и юмором.

Певица выразила мнение, что в итоге им удалось найти золотую середину.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».