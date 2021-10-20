Бузова пообещала вернуться на сцену МХАТа

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что вернётся на сцену МХАТа им. Горького.

«Как я могу жалеть о МХАТе? Более того, я буду продолжать играть во МХАТе», — ответила Бузова в беседе с радио «Комсомольская правда» на вопрос, жалеет ли она, что вышла на сцену театра.

В связи с этим певица посоветовала читать новости о ней только в её личном профиле в Instagram, в сториз.

«И в «Комсомолке», конечно. Если бы я сказала о том, что больше не буду там принимать участие, тогда можно меня цитировать. Я никуда не уходила», — добавила Бузова.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».