В Калининграде открылась посвящённая Петру I выставка «Царь и море»
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Основой экспозиции стали раритетные объекты из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф», изображения мемориальных предметов, архивные материалы.
350-летие со дня рождения Петра I будет отмечаться в России в 2022 году.
Уточняется, что по всей стране проводятся культурно-просветительские мероприятия в рамках подготовки к празднованию.
Ранее НТВ сообщал, что в Пушкинском музее в Москве открылась выставка работ итальянских футуристов.