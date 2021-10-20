В Калининграде открылась посвящённая Петру I выставка «Царь и море»

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В Калининграде открылась выставка «Царь и море», которая рассказывает о пути Петра I к осуществлению мечты о русском регулярном военном флоте.
В Калининграде открылась посвящённая Петру I выставка «Царь и море»
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край».

Основой экспозиции стали раритетные объекты из фондов Государственного музея-заповедника «Петергоф», изображения мемориальных предметов, архивные материалы.

350-летие со дня рождения Петра I будет отмечаться в России в 2022 году.

Уточняется, что по всей стране проводятся культурно-просветительские мероприятия в рамках подготовки к празднованию.

Ранее НТВ сообщал, что в Пушкинском музее в Москве открылась выставка работ итальянских футуристов.

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