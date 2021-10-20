Бузова рассказала о желании выйти замуж

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Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что в будущем не исключает возможности выйти замуж.
Бузова рассказала о желании выйти замуж
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Каждый раз после расставания я говорю себе и своим друзьям: «Больше никогда не полюблю». Мне говорят: «Да-да-да, мы это уже когда-то слышали». И каждый раз я говорю: «Всё, больше никаких отношений, никакой свадьбы, нет-нет-нет», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Бузовой, сейчас она дала себе возможность не ставить запретов. Как пояснила телеведущая, она хочет замуж, сделать праздник для своей будущей семьи.

Ранее сообщалось, что МХАТ им. Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке «Чудесный грузин».

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