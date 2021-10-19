В центре Петербурга отреставрируют особняк Демидова
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Собственник здания на Большой Морской улице — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры по Северо-Западному федеральному округу.
«Комитет уже выдал учреждению задание на разработку проектной документации для проведения первоочередных противоаварийных работ на здании», — заявили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Особняк построен в 1840 году по проекту архитектора Огюста Монферрана в стиле необарокко.
Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.