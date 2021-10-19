В центре погоды «Фобос» прогнозируют мокрый снег в Москве 19 октября
- РИА Новости
«Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть циклона. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом», — заявил в комментарии РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Эксперт прогнозирует температуру воздуха днём в Москве в пределах +3...+5 °С, в Подмосковье — +1...+6 °С. Ветер северо-западный, 4—9 м/с.
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее отметил, что в первой половине недели температура будет понижаться и в ночные часы даже дойдёт до отрицательных значений.