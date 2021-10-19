В центре погоды «Фобос» прогнозируют мокрый снег в Москве 19 октября

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Во вторник, 19 октября, в российской столице ожидается кратковременный дождь с мокрым снегом, температура воздуха составит до +5 °С.
В центре погоды «Фобос» прогнозируют мокрый снег в Москве 19 октября
  • РИА Новости

«Сегодня погоду в столице продолжит формировать тыловая холодная часть циклона. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом», — заявил в комментарии РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт прогнозирует температуру воздуха днём в Москве в пределах +3...+5 °С, в Подмосковье — +1...+6 °С. Ветер северо-западный, 4—9 м/с.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков ранее отметил, что в первой половине недели температура будет понижаться и в ночные часы даже дойдёт до отрицательных значений.

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