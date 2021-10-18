Синоптик рассказал, когда в Москве пойдёт снег

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда в Москве пойдёт снег.

«В первой половине этой недели температура будет понижаться и в ночные часы даже дойдёт до отрицательных значений. Сейчас речь идёт не о снежном покрове, а о снежинках в воздухе — такое явление на этой неделе вполне вероятно», — заявил он в беседе с Life.ru.

С учётом дождей и того, что в четверг, 21 октября, температура воздуха днём может повыситься до +10 °С, говорить о настоящем снеге не приходится. Его можно ожидать в последних числах октября, тогда же установится и снежный покров. До этого речи о похолодании и снежных заносах на дорогах нет, добавил Синенков.

Как ранее передавало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются снег и ветер.