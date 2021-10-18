Синоптик рассказал, когда в Москве пойдёт снег

Короткая ссылка
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, когда в Москве пойдёт снег.
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдёт снег
  • РИА Новости

«В первой половине этой недели температура будет понижаться и в ночные часы даже дойдёт до отрицательных значений. Сейчас речь идёт не о снежном покрове, а о снежинках в воздухе — такое явление на этой неделе вполне вероятно», — заявил он в беседе с Life.ru.

С учётом дождей и того, что в четверг, 21 октября, температура воздуха днём может повыситься до +10 °С, говорить о настоящем снеге не приходится. Его можно ожидать в последних числах октября, тогда же установится и снежный покров. До этого речи о похолодании и снежных заносах на дорогах нет, добавил Синенков.

Как ранее передавало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются снег и ветер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить