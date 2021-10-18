Метеоролог Позднякова предупредила о перепадах температуры на неделе в Москве
- РИА Новости
Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Москва 24».
В среду днём температура в городе опустится до нуля. Местами возможен небольшой дождь, сохранится ощутимый северо-западный ветер.
В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Дневная температура — +10...+11 °С.
По словам метеоролога, такие резкие колебания температуры и атмосферного давления могут негативно повлиять на метеочувствительных людей.
Как ранее передавало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются снег и ветер.