Метеоролог Позднякова предупредила о перепадах температуры на неделе в Москве

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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что самым холодным днём текущей недели станет среда, 20 октября, а самым тёплым — пятница, 22 октября.
Метеоролог Позднякова предупредила о перепадах температуры на неделе в Москве
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Москва 24».

В среду днём температура в городе опустится до нуля. Местами возможен небольшой дождь, сохранится ощутимый северо-западный ветер.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Дневная температура — +10...+11 °С.

По словам метеоролога, такие резкие колебания температуры и атмосферного давления могут негативно повлиять на метеочувствительных людей.

Как ранее передавало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются снег и ветер.

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