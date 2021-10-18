Метеоролог Позднякова предупредила о перепадах температуры на неделе в Москве

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что самым холодным днём текущей недели станет среда, 20 октября, а самым тёплым — пятница, 22 октября.

Об этом она рассказала в беседе с телеканалом «Москва 24».

В среду днём температура в городе опустится до нуля. Местами возможен небольшой дождь, сохранится ощутимый северо-западный ветер.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода. Дневная температура — +10...+11 °С.

По словам метеоролога, такие резкие колебания температуры и атмосферного давления могут негативно повлиять на метеочувствительных людей.

Как ранее передавало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе на текущей неделе ожидаются снег и ветер.