В Москве утвердили проект реставрации здания XIХ века

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В столице утверждён проект реставрации усадебного дома на Погодинской улице. Дом датируют XIX веком, а первое упоминание об усадьбе относится к XVIII столетию.
В Москве утвердили проект реставрации здания XIХ века
  • © Ю. Иванко / Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, специалистам предстоит отреставрировать элементы внешнего декора и фасад здания, а также цоколь, кровлю, стены, полы, окна, лестницы и двери.

Дом является объектом культурного наследия, поэтому проект реставрации был согласован с Мосгорнаследием.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

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