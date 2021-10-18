В Москве утвердили проект реставрации здания XIХ века
- © Ю. Иванко / Mos.ru
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Так, специалистам предстоит отреставрировать элементы внешнего декора и фасад здания, а также цоколь, кровлю, стены, полы, окна, лестницы и двери.
Дом является объектом культурного наследия, поэтому проект реставрации был согласован с Мосгорнаследием.
Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.