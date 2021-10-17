Тишковец спрогнозировал «погодную лихорадку» в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на будущей неделе в Центральной России погоду «станет буквально лихорадить».

«Центральную Россию охватит погодная лихорадка», — написал Тишковец в своём Instagram-аккаунте.



По его словам, в понедельник, 18 октября, через регион начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый дождём и холодом.

В Москве дневная температура понизится до +4...+9 °С, далее станет ещё холоднее.

Во вторник, 19 октября, ночные показания минимальных термометров опустятся до -1...+4 °С, ожидается дождь со снегом.

В ночь на среду, 20 октября, появится небольшая гололедица и ударят лёгкие заморозки до 0...-5 °С.

В четверг, 21 октября, тёплый фронт циклона принесёт дождь и мокрый снег, ожидается усиление ветра до 12—17 м/с, а температура воздуха повысится до +7...+12 °С.

Отмечается, что прогнозируется барическая пила, то есть атмосферное давление после роста до 752 мм рт. ст. за сутки рухнет на 16 единиц, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В конце недели потепление усилится, ночью до +5...+10 °С, днём до +9...+14 °С.

С воскресенья, 24 октября, начнётся долговременное похолодание, отметил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных условиях в ряде регионов России.