Умер актёр Борис Ташкентский

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Актёр театра и кино Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, скончался в возрасте 84 лет.
Умер актёр Борис Ташкентский
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 85-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», — говорится в заявлении.

Ташкентский известен по своим ролям в театре «Здравствуй, Пушкин», «Цыганский характер» и т.д.

Также он поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков», «Цвет вишни».

Ранее сообщалось, что умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери.

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