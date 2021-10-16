Умер актёр Борис Ташкентский
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».
«С глубоким прискорбием извещаем, что на 85-м году ушёл из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», — говорится в заявлении.
Ташкентский известен по своим ролям в театре «Здравствуй, Пушкин», «Цыганский характер» и т.д.
Также он поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков», «Цвет вишни».
Ранее сообщалось, что умерла народная артистка РСФСР Светлана Мизери.