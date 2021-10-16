В Москве и Подмосковье 19 октября ожидается первый снег

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве и Московской области во вторник, 19 октября, ожидается первый снег.

«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной — снег», — передаёт ТАСС прогноз Макаровой.

Она уточнила, что снегопадов не ожидается.

По словам метеоролога, в Московском регионе 21 октября возможно потепление.

«Повышение температуры предварительно ожидается в четверг. Днём будет тепло и хорошо», — отметила она.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России рассказала, какой будет зима в Москве.