В Москве и Подмосковье 19 октября ожидается первый снег
«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной — снег», — передаёт ТАСС прогноз Макаровой.
Она уточнила, что снегопадов не ожидается.
По словам метеоролога, в Московском регионе 21 октября возможно потепление.
«Повышение температуры предварительно ожидается в четверг. Днём будет тепло и хорошо», — отметила она.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России рассказала, какой будет зима в Москве.