В Москве и Подмосковье 19 октября ожидается первый снег

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в Москве и Московской области во вторник, 19 октября, ожидается первый снег.

«Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной — снег», — передаёт ТАСС прогноз Макаровой.

Она уточнила, что снегопадов не ожидается.

По словам метеоролога, в Московском регионе 21 октября возможно потепление.

«Повышение температуры предварительно ожидается в четверг. Днём будет тепло и хорошо», — отметила она.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России рассказала, какой будет зима в Москве.

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