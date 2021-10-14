В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Москве

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, какой будет зима в Москве.

В беседе с Life.ru она заявила, что в этом году столичная зима может соответствовать климатической норме, а порой — немного её превышать.

В декабре, по словам синоптика, ожидается -5...-6 ˚С, в январе — феврале -6...-7 ˚С. Также по словам Макаровой, ниже 0 ˚С температура начнёт опускаться приблизительно 10 ноября.

Макарова добавила, что в ближайшие дни снега в Москве ждать не стоит.

«У нас очень редко бывает так, чтобы выпал снег и остался лежать. Так было в 16-м году (по-моему, 29 октября), было резкое похолодание, и этот снег остался лежать на весь год. Как правило, говорят, что октябрьский снег не ложится на зиму», — сказала она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил о дождях в Московской области.