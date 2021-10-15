Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари и смог
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«На территории ХМАО действующих природных пожаров нет. Возможно, что дымку и запах могло принести ветром из других регионов. Такое уже случалось, когда последствия пожаров в соседних регионах доходили и до нас», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС, добавив, что обращений по поводу смога в адрес ведомства не поступало.
В свою очередь, в пресс-службе Департамента гражданской защиты населения ХМАО заявили, что в центральных районах Югры присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области проверят качество воздуха в регионе после многочисленных жалоб жителей Тюмени и Ишимы на запах гари и на смог.
Как передавал Inforeactor, в пятницу, 15 октября, в Ленинградской области ожидаются ночные заморозки.