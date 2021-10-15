Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари и смог

Короткая ссылка
Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари и смог на улицах города. В пресс-службе МЧС России по ХМАО заявили, что подобные условия могли сложиться из-за пожаров в других регионах страны.
Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари и смог
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«На территории ХМАО действующих природных пожаров нет. Возможно, что дымку и запах могло принести ветром из других регионов. Такое уже случалось, когда последствия пожаров в соседних регионах доходили и до нас», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС, добавив, что обращений по поводу смога в адрес ведомства не поступало.

В свою очередь, в пресс-службе Департамента гражданской защиты населения ХМАО заявили, что в центральных районах Югры присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области проверят качество воздуха в регионе после многочисленных жалоб жителей Тюмени и Ишимы на запах гари и на смог.

Как передавал Inforeactor, в пятницу, 15 октября, в Ленинградской области ожидаются ночные заморозки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить