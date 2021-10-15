Жители Ханты-Мансийска жалуются на запах гари и смог на улицах города. В пресс-службе МЧС России по ХМАО заявили, что подобные условия могли сложиться из-за пожаров в других регионах страны.

Об этом сообщает URA.RU.

«На территории ХМАО действующих природных пожаров нет. Возможно, что дымку и запах могло принести ветром из других регионов. Такое уже случалось, когда последствия пожаров в соседних регионах доходили и до нас», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС, добавив, что обращений по поводу смога в адрес ведомства не поступало.

В свою очередь, в пресс-службе Департамента гражданской защиты населения ХМАО заявили, что в центральных районах Югры присутствует устойчивый запах гари, характерный для торфяных пожаров.

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области проверят качество воздуха в регионе после многочисленных жалоб жителей Тюмени и Ишимы на запах гари и на смог.

Как передавал Inforeactor, в пятницу, 15 октября, в Ленинградской области ожидаются ночные заморозки.