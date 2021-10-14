В Тюменской области специалисты проверят качество воздуха

Сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области проверят качество воздуха в регионе после многочисленных жалоб жителей Тюмени и Ишимы на запах гари и на смог.

Об этом пишет megatyumen.ru.

Сообщается, что причиной возникновения этих явлений стали горящие торфяники в Тюменском районе и в Екатеринбурге.

В связи с этим представители Роспотребнадзора возьмут пробы, чтобы оценить ситуацию и установить содержание в воздухе вредных примесей и веществ. К концу дня 14 октября станут известны результаты.

Наряду с этим стало известно о приостановке движения междугородних автобусов между Екатеринбургом и Каменск-Уральском из-за смога, сообщает URA.RU.

Как уточняется, выезд транспорта на трассу запретили сотрудники ГИБДД.