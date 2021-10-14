В Тюменской области специалисты проверят качество воздуха
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- РИА Новости
Об этом пишет megatyumen.ru.
Сообщается, что причиной возникновения этих явлений стали горящие торфяники в Тюменском районе и в Екатеринбурге.
В связи с этим представители Роспотребнадзора возьмут пробы, чтобы оценить ситуацию и установить содержание в воздухе вредных примесей и веществ. К концу дня 14 октября станут известны результаты.
Наряду с этим стало известно о приостановке движения междугородних автобусов между Екатеринбургом и Каменск-Уральском из-за смога, сообщает URA.RU.
Как уточняется, выезд транспорта на трассу запретили сотрудники ГИБДД.