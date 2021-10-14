Масляков прокомментировал получение ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Российский телеведущий Александр Масляков прокомментировал получение ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Масляков прокомментировал получение ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«Эмоциями вообще сложно делиться, но, конечно, это важно для человека. Дело даже не в моём большом возрасте, а в том, что я практически 60 лет работаю на телевидении. Видимо, это в первую очередь и имеет значение в данной ситуации. Конечно, это приятно, это большая честь», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это несколько неожиданное известие, поскольку канун дня его рождения ещё впереди.

«Но это приятно», — добавил Масляков.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что Масляков получил награду за значительный вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу.

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