Спасатели предупредили об усилении ветра в Татарстане до 18 м/с

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

С вечера 14 октября до вечера 15 октября ожидается сильный ветер. Порывы местами могут достигать 15—18 м/с.

Также стало известно, что в Кирове на следующей неделе ожидается снег, передаёт progorod43 со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода». Утро понедельника начнётся с небольшого дождя, а к вечеру может выпасть первый снег. Днём +6 ˚С, ночью +1 ˚С.

Ранее кандидат психологических наук Анастасия Лысакова дала советы по борьбе с осенней хандрой.