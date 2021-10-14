Психолог Лысакова дала советы по борьбе с осенней хандрой

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Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова дала советы по борьбе с осенней хандрой.
Психолог Лысакова дала советы по борьбе с осенней хандрой
  • Pixabay

«Когда холодает, чтобы психике было проще адаптироваться к температурному режиму и неуютной погоде, нужно добавить ярких цветов. Это должны быть цвета, которые ассоциируются с теплом и витаминами. То есть в цветовой гамме должны быть красный и оранжевый», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам Лысаковой, яркие цвета также могут присутствовать в деталях или аксессуарах.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.

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