Психолог Лысакова дала советы по борьбе с осенней хандрой

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова дала советы по борьбе с осенней хандрой.

«Когда холодает, чтобы психике было проще адаптироваться к температурному режиму и неуютной погоде, нужно добавить ярких цветов. Это должны быть цвета, которые ассоциируются с теплом и витаминами. То есть в цветовой гамме должны быть красный и оранжевый», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам Лысаковой, яркие цвета также могут присутствовать в деталях или аксессуарах.

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