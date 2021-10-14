Стала известна дата премьеры сериала «Отец Сергий»

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Премьера российского многосерийного комедийного детектива «Отец Сергий» состоится в онлайн-кинотеатре KION 27 октября 2021 года. Об этом сообщили представители сервиса.
Стала известна дата премьеры сериала «Отец Сергий»
  • © KION

Также в сети появился трейлер сериала.

Режиссёром проекта стал Кирилл Кузин, роли в ленте исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и другие.

По сюжету герой Маякина отец Сергий — бывший священник, который теперь раскрывает преступления, совершённые представителями тёмных сил. Однажды на его след выходит следователь Катя (Ильяшенко).

Пилотный эпизод сериала получил специальную награду фестиваля «Пилот» с формулировкой «за мастерское смешение жанров».

Ранее на видеосервисе KION начался показ биографической ленты «Вертинский».

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