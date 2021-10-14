Стала известна дата премьеры сериала «Отец Сергий»
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Также в сети появился трейлер сериала.
Режиссёром проекта стал Кирилл Кузин, роли в ленте исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков и другие.
По сюжету герой Маякина отец Сергий — бывший священник, который теперь раскрывает преступления, совершённые представителями тёмных сил. Однажды на его след выходит следователь Катя (Ильяшенко).
Пилотный эпизод сериала получил специальную награду фестиваля «Пилот» с формулировкой «за мастерское смешение жанров».
Ранее на видеосервисе KION начался показ биографической ленты «Вертинский».