Больше чем артист: каким получился сериал «Вертинский»

13 сентября на видеосервисе KION начинается показ биографической ленты «Вертинский» о знаменитом русском артисте. В сериале, охватывающем более 30 лет жизни Александра Вертинского, рассказывается история его личной жизни и творческого пути от становления как артиста до заката карьеры. Роли в сериале исполнили Алексей Филимонов, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Павел Чинарёв, Сергей Уманов, Александр Устюгов и другие. Режиссёр проекта — Авдотья Смирнова.

Идею биографического проекта о легендарном артисте Александре Вертинском ещё в 2013 году предложила его дочь, актриса Анастасия Вертинская. Генеральный директор Первого канала и продюсер Константин Эрнст взялся за разработку вместе со сценаристкой и постановщицей, лауреатом ММКФ Авдотьей Смирновой («Кококо», «Прогулка»). По словам Эрнста, производство пришлось заморозить в 2014 году по экономическим причинам, однако теперь кинематографисты готовы представить проект зрителю.

Помимо Авдотьи Смирновой, авторами сценария выступили Анна Пармас и Джон Шемякин. В центральных ролях снялись Алексей Филимонов, Паулина Андреева, Сергей Уманов, Виктория Исакова, Александр Устюгов, Юлия Марченко, Анна Михалкова и другие.

Действие начинается в 1915 году. Вертинскому 25 — очевидно, что актёр Алексей Филимонов намного старше своего героя, однако повествование займёт более трёх десятков лет. Вертинский перебирается в Москву, где только ищет своё призвание.

Вертинский и его друзья — актёр Александр Мозжухин, художник Александр Осмёркин и журналист Константин Агеев — ведут полуголодную, но вместе с тем беззаботную жизнь, где находится место шалостям разного масштаба, пьянству и размышлениям о творчестве.

Кадр из сериала «Вертинский»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Это заданное в самом начале сочетание внутренней наполненности и внешней (бытовой) неустроенности сопровождает повествование и в дальнейшем. Линия Вертинского развернётся на фоне великих потрясений, уготованных России во второй половине 1910-х. Сначала герой соглашается рассказывать еврейские анекдоты за борщ и котлеты, а после революции, уже будучи знаменитым, отдаст свою квартиру на разграбление, чтобы избежать ареста, и вновь станет петь песни за еду, но уже не от бедности.

Создатели сериала неслучайно называют ленту «восьмисерийным эпосом»: из диалогов героев зритель узнаёт о беспорядках на улицах, остановке железнодорожного сообщения, политической нестабильности в Крыму. Вертинскому выпало и побывать на фронте Первой мировой войны в качестве санитара, и эмигрировать из России в 1920 году.

Линию Вертинского кинематографисты связали и с масштабными историческими процессами, и с настроениями окружавших его людей. Сериал будто утверждает идею единства судьбы отдельного человека и целых государств. С тем же размахом было организовано и производство: ленту снимали в России, Венгрии и Турции с привлечением более 8 тыс. актёров.

Но личная история Вертинского захватывает и вне исторического контекста. Будущий артист родился вне брака, был разлучён с родной сестрой Надеждой, нашёл её случайно (когда та прославилась как актриса) и воссоединился с ней в Москве. По сюжету будущий артист, которого рабочие люди называют барином, берётся за любую работу — от грузчика до натурщика.

Также в ленте показаны взаимоотношения Вертинского с киноактрисой Верой Холодной. Известно, что знаменитости действительно были знакомы и Вертинский посвящал ей песни. Тем не менее создатели сериала признаются, что в истории есть доля вымысла. Спорный вопрос, стоило ли представлять отношения артистов как любовную связь. Хотя эта ситуация позволяет показать Вертинского на экране как мужчину, который берёт на себя ответственность за чужую семью и вдобавок прекрасно ладит с детьми.

Кадр из сериала «Вертинский»

© Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

В ленте звучат известные песни Вертинского, в том числе «Лиловый негр», «Жёлтый ангел», «Танго «Магнолия» и другие. Актёр Алексей Филимонов исполнял их самостоятельно — для этого он три месяца занимался вокалом.

В сериале показано, как события из жизни Вертинского могли повлиять на появление тех или иных композиций: например, «Кокаинетка» звучит после предполагаемого самоубийства сестры артиста, которая пережила несчастную любовь и пристрастилась к наркотикам. Антивоенная песня «То, что я должен сказать» появляется после расстрела юнкеров в московском Кремле.

В целом сценарий написан элегантно. Скрупулёзно проработаны декорации и реквизит. Множество деталей — от вывесок на зданиях до элементов костюмов — наполняют видеоряд колоритом эпохи. В кадре сменяется множество различных декораций: роскошные интерьеры квартир успешных артистов, бедное убранство чердака художника, отталкивающие виды городских подворотен, хорошо оборудованные купе поездов. Они резко контрастируют друг с другом, но вместе составляют единую эстетику. Над костюмами работали два художника: Светлана Тегин, которая одевала женских персонажей, и Дмитрий Андреев, разработавший образы для мужчин, а также актёров второго плана и массовки.

13 октября на видеосервисе KION станут доступны первые два эпизода сериала. В дальнейшем новые серии будут появляться по понедельникам.