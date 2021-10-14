В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Черноземье с 15 октября

Похолодание на 5 °С — 6 °С ожидается в регионах Чернозёмья с пятницы, 15 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если ещё в четверг, скажем, в Воронежской области прогнозируется температура +15...+16 °С, даже до +18 °С, то она понизится на 5 — 6 °С в пятницу. Это касается и Курской, и Белгородской областей», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд отметил, что температура снизится примерно на 3 °С в регионах Приволжского федерального округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в конце недели.