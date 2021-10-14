В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Черноземье с 15 октября
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«Если ещё в четверг, скажем, в Воронежской области прогнозируется температура +15...+16 °С, даже до +18 °С, то она понизится на 5 — 6 °С в пятницу. Это касается и Курской, и Белгородской областей», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд отметил, что температура снизится примерно на 3 °С в регионах Приволжского федерального округа.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в конце недели.