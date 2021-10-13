Умер актёр Валерий Долженков
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Причина смерти артиста не раскрывается. Прощание состоится в пятницу, 15 октября.
«Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», — заявили в театре.
Долженков сыграл несколько десятков ролей в отечественных фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Земский доктор», «Вечный зов», «Борис Годунов», «Русь изначальная», «Хождение по мукам», «Куприн» и «Любить по-русски — 2».
В Театр на Юго-Западе артист пришёл в 1994 году, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери.