Умер актёр Валерий Долженков

Скончался актёр Валерий Долженков. Ему было 74 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сайт Театра на Юго-Западе.

Причина смерти артиста не раскрывается. Прощание состоится в пятницу, 15 октября.

«Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», — заявили в театре.

Долженков сыграл несколько десятков ролей в отечественных фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «Земский доктор», «Вечный зов», «Борис Годунов», «Русь изначальная», «Хождение по мукам», «Куприн» и «Любить по-русски — 2».

В Театр на Юго-Западе артист пришёл в 1994 году, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что скончалась народная артистка РСФСР Светлана Мизери.