В Петербурге вручили международную премию «Балтийская звезда»

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения международной премии «Балтийская звезда». Награду присуждают за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.
В Петербурге вручили международную премию «Балтийская звезда»
  • © facebook.com/baltichousetheatre

Об этом сообщают «Невские новости».

Лауреатами в 2021 году стали певица Анне Вески из Эстонии, режиссёр Кама Гинкас из России и художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс из Германии.

«Я считаю, что немецко-российские отношения должны продолжать улучшаться. А Петербург и Гамбург связывает нить побратимских отношений», — заявил Люкс.

В номинации «За поддержку культуры» премию вручили одному из организаторов международного фестиваля «Мост Дружбы в городе Нарва» Тармо Таммисте.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане присудили Международную премию имени Туполева, которая вручается за вклад в области инженерных наук.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить