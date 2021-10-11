В Петербурге вручили международную премию «Балтийская звезда»
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Об этом сообщают «Невские новости».
Лауреатами в 2021 году стали певица Анне Вески из Эстонии, режиссёр Кама Гинкас из России и художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс из Германии.
«Я считаю, что немецко-российские отношения должны продолжать улучшаться. А Петербург и Гамбург связывает нить побратимских отношений», — заявил Люкс.
В номинации «За поддержку культуры» премию вручили одному из организаторов международного фестиваля «Мост Дружбы в городе Нарва» Тармо Таммисте.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане присудили Международную премию имени Туполева, которая вручается за вклад в области инженерных наук.