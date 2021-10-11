В Петербурге вручили международную премию «Балтийская звезда»

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения международной премии «Балтийская звезда». Награду присуждают за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

Об этом сообщают «Невские новости».

Лауреатами в 2021 году стали певица Анне Вески из Эстонии, режиссёр Кама Гинкас из России и художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс из Германии.

«Я считаю, что немецко-российские отношения должны продолжать улучшаться. А Петербург и Гамбург связывает нить побратимских отношений», — заявил Люкс.

В номинации «За поддержку культуры» премию вручили одному из организаторов международного фестиваля «Мост Дружбы в городе Нарва» Тармо Таммисте.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане присудили Международную премию имени Туполева, которая вручается за вклад в области инженерных наук.