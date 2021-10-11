Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдёт 19—23 октября в Москве

Показы 43-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia состоятся 19—23 октября в Музее Москвы.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт проекта.

Как заявил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский, запланирован формат COVID-free.

«Уже третий сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в phygital-формате. С начала пандемии мы разработали и соблюдаем санитарный протокол на мероприятии, актуализируем его от события к событию, а бэкстейдж недели моды — COVID-free-зона ещё с осени 2020-го», — отметил он.

На неделе моды будут представлены коллекции более 50 российских и зарубежных дизайнеров, передаёт газета «Известия».

Ранее сообщалось, что исследование показало отношение россиян к дресс-коду.