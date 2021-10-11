Синоптик рассказал о регионах, где в ближайшие десять дней выпадет снег

Короткая ссылка
Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал о регионах, где в ближайшие десять дней выпадет снег.
Синоптик рассказал о регионах, где в ближайшие десять дней выпадет снег
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В ближайшие десять дней осадки в виде снега и дождя ожидаются на юге страны и на юго-западе Сибири. Чуть холоднее нормы в ближайшие десять дней будет на северо-востоке России. Осадки в виде мокрого снега возможны в Магаданской области, в Анадыре, на Чукотке, в районе побережья Охотского моря», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, среднесуточная температура на перечисленных территориях ожидается в районе -8...-12 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить