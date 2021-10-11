Синоптик рассказал о регионах, где в ближайшие десять дней выпадет снег

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв рассказал о регионах, где в ближайшие десять дней выпадет снег.

«В ближайшие десять дней осадки в виде снега и дождя ожидаются на юге страны и на юго-западе Сибири. Чуть холоднее нормы в ближайшие десять дней будет на северо-востоке России. Осадки в виде мокрого снега возможны в Магаданской области, в Анадыре, на Чукотке, в районе побережья Охотского моря», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, среднесуточная температура на перечисленных территориях ожидается в районе -8...-12 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани в начале рабочей недели.