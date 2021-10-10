Синоптик назвал сроки окончания бабьего лета в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что бабье лето в Москве сменится осенней погодой с дождями 13 октября.

«В среду, с приближением атмосферного фронта, связывающего североатлантический и балканский циклоны, небо затянет многослойным облачным «пирогом», станет накрапывать мелкий дождь», — передаёт РИА Новости прогноз Тишковца.

По его словам, суточные колебания температуры сократятся: ночью будет не ниже +4...+6 °C, днём — до +10 °C.

Метеоролог также сообщил, что при этом воздух очистится от примесей и уровень загрязнения атмосферы уменьшится.

Ранее Тишковец сообщил, что первые в сезоне заморозки уже были зафиксированы в Москве.