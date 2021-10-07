Тишковец: первые в сезоне заморозки зафиксированы в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первые в сезоне заморозки зафиксированы в Москве, ближайшие ночи тоже ожидаются с небольшим минусом.

«В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07:00 -0,4°С, и это не окончательная цифра», — приводит РИА Новости слова синоптика.

По его словам, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух промёрз до -5,2°С.

Он отметил, что в ближайшие четыре ночи температура будет также опускаться до отрицательных значений.

В Москве в четверг, 7 октября, ожидается до +12 °С.