Тишковец: первые в сезоне заморозки зафиксированы в Москве
«В Москве ударили первые в сезоне заморозки. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальный термометр показал в 07:00 -0,4°С, и это не окончательная цифра», — приводит РИА Новости слова синоптика.
По его словам, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где воздух промёрз до -5,2°С.
Он отметил, что в ближайшие четыре ночи температура будет также опускаться до отрицательных значений.
В Москве в четверг, 7 октября, ожидается до +12 °С.