Социальной сети «ВКонтакте» исполняется 15 лет. В честь дня рождения в социальной сети поделились фактами о компании.

Отмечается, что за 15 лет «ВКонтакте» стала культовым проектом, крупнейшим суперприложением и одним из самых известных российских брендов. За это время пользователи приняли 26 млрд запросов в друзья, создали 202 млн сообществ, провели 9 млн лет за прослушиванием музыки.

Кроме того, к своему дню рождения «ВКонтакте» запустила в городах России наружную праздничную кампанию и в пяти роликах рассказала забавные факты о том, что произошло в социальной сети за 15 лет.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» отметит своё 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.