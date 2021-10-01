«ВКонтакте» отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы на 1,5 млрд рублей

Социальная сеть «ВКонтакте» отметит своё 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе «VK Чекбэк» — специально ко дню рождения «ВКонтакте» уже появилась вкладка «Вечеринка». Каждый пользователь соцсети может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок.



Также «ВКонтакте» дарит 15 лет подписки VK Combo, 15 млн бонусов от VK Pay и предоставит возможность совершить добрые дела вместе с благотворительным фондом «Линия жизни».



Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября.

Ранее сообщалось, что сеть «ВКонтакте» ускорилась в два раза.