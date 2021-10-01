«ВКонтакте» отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы на 1,5 млрд рублей

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» отметит своё 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы на общую сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» отметит 15-летие на онлайн-вечеринке и разыграет суперпризы на 1,5 млрд рублей
  • vk.com

Отмечается, что онлайн-вечеринка пройдёт в сервисе «VK Чекбэк» — специально ко дню рождения «ВКонтакте» уже появилась вкладка «Вечеринка». Каждый пользователь соцсети может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок.

Также «ВКонтакте» дарит 15 лет подписки VK Combo, 15 млн бонусов от VK Pay и предоставит возможность совершить добрые дела вместе с благотворительным фондом «Линия жизни».

Призы можно выигрывать ежедневно с 30 сентября по 17 октября.

Ранее сообщалось, что сеть «ВКонтакте» ускорилась в два раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить