Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
  • globallookpress.com
  • © Evgeniy Kanaev

Как он заявил РИА Новости, температура в городе опустилась до -1,1 °С.

«Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве — -1,1 °С», — сказал он.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали смену погоды в Москве с 12 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить