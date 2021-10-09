Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.
- globallookpress.com
- © Evgeniy Kanaev
Как он заявил РИА Новости, температура в городе опустилась до -1,1 °С.
«Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве — -1,1 °С», — сказал он.
Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали смену погоды в Москве с 12 октября.
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