Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени.

Как он заявил РИА Новости, температура в городе опустилась до -1,1 °С.

«Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, в Москве — -1,1 °С», — сказал он.

Ранее в Гидрометцентре спрогнозировали смену погоды в Москве с 12 октября.